РИАМО - 19 мая. Президент РФ Владимир Путин поддержал перенос Всероссийской переписи населения на октябрь для того, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией, сообщает ТАСС.

«Президент Путин поддержал предложение Турчака (первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак – ред.), предложение «Единой России» сдвинуть перепись населения на октябрь», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О рассмотрении предложения Путин заявил в среду на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному собранию.

Перепись населения в стране должна была пройти в октябре 2020 года, однако в связи с пандемией Covid-19 ее сроки пришлось перенести. В текущем году перепись должна была пройти с 1 по 30 апреля, после ее назначили на сентябрь 2021 года.