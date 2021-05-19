РИАМО - 19 мая. В Подмосковье приняли решение награждать волонтеров за их труды, направленные на социальное благо региона, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Награду вручают «за добровольную социально направленную, общественно полезную деятельность, достижения и инновации в сфере организации добровольческой деятельности, вклад в развитие и поддержку добровольчества в Московской области».

«Движению волонтеров Подмосковья исполнился год. За это время оно оформилось, набралось опыта, растет и продолжает притягивать желающих безвозмездно творить добро. И сейчас самый подходящий момент, чтобы на областном уровне начать отмечать тех, кто вкладывает много сил и энергии в позитивные перемены Подмосковья», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Выдвигать кандидатов на награду смогут структурные подразделения Главного управления социальных коммуникаций Московской области, центральные исполнительные органы власти региона, совет областной Общественной палаты и главы городских округов.

Заслуженных волонтеров наградят нагрудным знаком в форме стилизованного сердца с серебристым обрамлением и грамотой в торжественной обстановке. Вручать награду будет министр социальных коммуникаций Подмосковья.