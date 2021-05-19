РИАМО - 19 мая. На 50 перекрестках Подмосковья оптимизируют и повысят безопасность движения, обновление пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Этот способ могут применить на большинстве дорог даже в стесненных условиях.

«На 10 вылетных магистралях мы определили 50 перекрестков, где в течение лета будут внедрены новые схемы организации дорожного движения. За счет геометрии полос, применения островков безопасности и направляющей разметки мы планируем увеличить пропускную способность дорог на 15-20%, а также снизить аварийность», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что в рамках пилотного проекта сделают первый в Подмосковье турбокольцевой перекресток. Он появится в Подольске, на пересечении Большой Серпуховской улицы и Старосимферопольского шоссе у ТЦ «Глобус».

«Это сократит число конфликтных точек в местах пересечения потоков, повысит скорость движения, увеличит пропускную способность», – рассказал Гержик.

Турбоперекресток – это не обычный перекресток с круговым движением, здесь нанесена направляющая разметка, которую дублируют знаки. На таком перекрестке водители избегают дополнительного маневрирования.