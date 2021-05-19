РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Пять детских площадок по программе губернатора «Наше Подмосковье» планируют обустроить в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщил первый заместитель главы администрации округа Всеволод Волосевич.

«Начали строительство детских игровых площадок по программе губернатора «Наше Подмосковье». Первую, у дома 32А по Железнодорожной улице Красногорска, планируем закончить уже в июне. Здесь в прошедшие выходные подрядчик начал работы по монтажу элементов на новом игровом пространстве площадью 300 кв м», - написал Волосевич в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что всего в этом году в городском округе по губернаторской программе обустроят 5 детских площадок. Остальные будут выполнены на улицах Горем-28 и Заречной в поселке Нахабино, на улице Центральной в деревне Поздняково, в лесопарковой зоне в микрорайоне Изумрудные холмы.