РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. Жители городского округа Люберцы могут определить места установки экопунктов для сдачи пластика и алюминия, для этого нужно пройти опрос на портале «Добродел», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Около 900 экопунктов появятся в Подмосковье к концу текущего года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В них можно будет сдать пластик и алюминий. За бережное отношение к окружающей среде жителям будут начисляться баллы, которые можно потратить в магазинах или ресторанах. Уважаемые люберчане! Давайте вместе определим места для установки экопунктов! Сделайте свой выбор!» - сказал Ружицкий.

Опрос проходит на портале «Добродел» по ссылке. Поучаствовать в нем можно до конца мая.

Места для установки экопунктов можно выбрать в следующих категориях: общественные пространства (парки, скверы), транспортная инфраструктура (вокзалы, заправки, остановки), торговые сети (магазины, супермаркеты, торговые центры), образовательные учреждения (школы, колледжи, лицеи) и дворовые территории.