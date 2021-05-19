РИАМО - 19 мая. Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Виноградов в преддверии летнего сезона напомнил, что овощи и фрукты лучше чистить и мыть самостоятельно, также следует отказаться от покупки готовой еды на уличных рынках, иначе можно заболеть гепатитом А. Об этом сообщает Nation News.

По словам врача, эти правила позволят предотвратить проникновения вируса в организм.

«Гепатит А передается только фекально-оральным путем, а также при употреблении пищи или воды, в которых содержится вирус», — сказал Виноградов.

Он отметил, что заразиться можно через посуду, поручни общественного транспорта, ручки дверей и даже подгузники. Еще вирус может попасть в организм и через инфицированные овощи, фрукты, моллюски, ракообразные, пищевой лед.

Симптомы гепатита А могут проявиться уже через неделю после заражения.

«Слабость, лихорадка, отсутствие аппетита, боли в животе и суставах, потемнение мочи и желтушность кожи — все это признаки гепатита А. При этом, как правило, с вирусом этого типа лечение в больнице не требуется, пациент проходит его амбулаторно, получив впоследствии стойкий иммунитет к заболеванию на всю жизнь», — добавил Виноградов.

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