РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. В подмосковном Подольске 23 мая пройдут первые массовые сплавы на сап-бордах, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия, директор горнолыжного комплекса «Красная горка» Искандер Сабуров.

Сабуров предложил любителям катания на горных лыжах и сноубордах летом перейти на сап-борды. Первые массовые сплавы для всех желающих пройдут 23 мая в 11:00, 14:00 и 17:00.

Набирают группы по шесть человек. Сплавляться будут с инструктором по реке Пахре от Дубровиц до плотины возле парка имени Виктора Талалихина. Примерная продолжительность сплава составляет 1,5-2 часа.

С собой можно брать детей и животных. Инструктор научит пользоваться сап-бордом всех желающих. Записаться можно в WhatsApp по номеру: 8(903)576-18-10.

Также можно записаться на индивидуальные занятия для новичков на спокойной воде на Трешневском пруду в Кленовском поселении новой Москвы. Запись - в Instagram-аккаунте @slalompodolsk.