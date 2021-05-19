РИАМО - 19 мая. В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в городском округе Чехов благоустроят набережную реки Теребенка, закупка опубликована, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство территории вокруг прудов реки Теребенка в городском округе Чехов», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого электронного конкурса на благоустройство территории вокруг прудов реки Теребенка (второй этап) опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок: https://torgi.mosreg.ru/#/.

Объект уже включили в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды». Работы будут финансироваться из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Согласно планам, благоустройство завершится в следующем году.

На набережной планируется укрепить береговую линию, сделать пляжную зону, спортивные и детские площадки, деревянный настил. Для жителей и гостей города установят площадки для барбекю. Территорию набережной озеленят, установят освещение и видеонаблюдение.

Благоустройство набережной является проектом-победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который организован по поручению президента России Владимира Путина.