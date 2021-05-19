РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мая. В Котельниках на территории Кузьминского и Томилинского лесопарков до конца мая выполнят обработку от клещей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Обработка необходима для предотвращения случаев заражения клещевым энцефалитом на территории округа.

Обработку от клещей в парке «Белая Дача» провел центр дезинфекции накануне. В лесопарках Котельников она пройдет до конца мая.

Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания могут быть разные: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.