РИАМО - 19 мая. Гагаринский суд столицы вынес приговор лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину за публичное распространение заведомо ложной информации о коронавирусе и склонении к массовым беспорядкам, сообщается в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Платошкину назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет условно, а также штраф в размере 700 тыс. рублей.

На сайте движения уточняется, что дело на Платошкина завели после публикации на YouTube видео «Коронавирус. Последние новости из регионов. Селекторное совещание движения «За Новый Социализм».