РИАМО - 19 мая. Гагаринский суд столицы вынес приговор лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину за публичное распространение заведомо ложной информации о коронавирусе и склонении к массовым беспорядкам, сообщается в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
Платошкину назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет условно, а также штраф в размере 700 тыс. рублей.
На сайте движения уточняется, что дело на Платошкина завели после публикации на YouTube видео «Коронавирус. Последние новости из регионов. Селекторное совещание движения «За Новый Социализм».
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