РИАМО - 19 мая. До конца этого года в каждом офисе МособлЕИРЦ планируют внедрить электронную систему оценки качества работы расчетных центров, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.
Посетители офисов МособлЕИРЦ смогут оценить уровень обслуживания одним нажатием кнопки.
Поставить оценку качеству обслуживания можно будет двумя способами. После обслуживания у специалиста МособлЕИРЦ можно оценить его работу, нажав на планшете кнопку «отлично», «удовлетворительно» или «плохо».
Также можно отсканировать талон электронной очереди в специальном терминале. А затем оценить по пятибалльной шкале профессионализм и скорость обслуживания, удобство офиса для клиентов, а еще записать письменное, голосовое или видеосообщение.
Он уточнил, что для клиентов электронная система является современным аналогом «Книги жалоб и предложений», именно там можно высказать свои замечания и комментарии по работе офиса МособлЕИРЦ.
Для организации такой способ взаимодействия является возможностью получать быструю обратную связь, а также видеть, как соблюдаются стандарты в офисах и, на что обратить внимание. Отзывы клиентов МособлЕИРЦ сразу поступают в центральную базу данных, а там сотрудники организации анализируют информацию, оценивают работу конкретного менеджера или офиса в целом. При необходимости клиенту дают обратную связь.
«МособлЕИРЦ» поможет пожилым жителям оплатить коммунальные услуги без комиссии>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии