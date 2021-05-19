РИАМО - 19 мая. До конца этого года в каждом офисе МособлЕИРЦ планируют внедрить электронную систему оценки качества работы расчетных центров, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Посетители офисов МособлЕИРЦ смогут оценить уровень обслуживания одним нажатием кнопки.

Поставить оценку качеству обслуживания можно будет двумя способами. После обслуживания у специалиста МособлЕИРЦ можно оценить его работу, нажав на планшете кнопку «отлично», «удовлетворительно» или «плохо».

Также можно отсканировать талон электронной очереди в специальном терминале. А затем оценить по пятибалльной шкале профессионализм и скорость обслуживания, удобство офиса для клиентов, а еще записать письменное, голосовое или видеосообщение.

«Некоторое время назад мы внедрили данную систему в городском округе Электросталь. За время работы пилота свыше 12 тыс. посетителей поставили свои оценки. Средняя оценка - 4,8 по пятибалльной шкале», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Он уточнил, что для клиентов электронная система является современным аналогом «Книги жалоб и предложений», именно там можно высказать свои замечания и комментарии по работе офиса МособлЕИРЦ.

Для организации такой способ взаимодействия является возможностью получать быструю обратную связь, а также видеть, как соблюдаются стандарты в офисах и, на что обратить внимание. Отзывы клиентов МособлЕИРЦ сразу поступают в центральную базу данных, а там сотрудники организации анализируют информацию, оценивают работу конкретного менеджера или офиса в целом. При необходимости клиенту дают обратную связь.

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