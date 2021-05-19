РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. На Ухтомском пруду в городском округе Люберцы в среду заработали фонтаны, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В среду на Ухтомском пруду возобновили работу фонтаны. Береговая зона была очищена от отходов и веток, пляж подготовлен для любителей позагорать. Все жители городского округа Люберцы смогут наслаждаться фонтанами с 7:00 до 23:00», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что подсветка на фонтанах будет запускаться автоматически в темное время суток.