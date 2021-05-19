РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. В Троицком административном округе Москвы недалеко от села Ознобишино и Подольска 23 мая пройдут гонки автомобилей первого этапа ралли-кросса «Ралликс», сообщается в группе «РаллиКроссАрена» в соцсети «ВКонтакте».

В 12:00 на «РаллиКроссАрене» СТК «Ралликс» возле села Ознобишино начнется первый этап соревнований автомобилей клуба «ВАЗ Классика Спорт». Соревнование пройдут на гоночных автомобилях, одинаково подготовленных к соревнованиям. При таких условиях мастерство пилота является ключом к победе. Каждый желающий, умеющий управлять автомобилем, может стать гонщиком и побороться за победу.

Автомобиль можно использовать свой или взять его напрокат. Вход для зрителей бесплатный.