РИАМО - 19 мая. Учебный корпус для гимназии №1518 построят до конца года на улице Цандера в столице, в здании разместят спортивный и актовый залы, конференц-зал и другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что корпус появится в Останкинском районе столицы.

«Сейчас идет возведение надземной части здания и отделка помещений. Ввод в эксплуатацию планируется в конце этого года», — сказал Загрутдинов.

Фасады здания будут иметь светлые и темные оттенки, части будут ритмично разбиваться яркими желтыми вставками. Дети будут заниматься в универсальных классах, спортивном и актовом залах. Там же будут медицинский и пищевой блоки, кабинет робототехники.

В школе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, в здании будут лифты, пандусы и тактильные указатели.

«Строительство учебных заведений — одна из важнейших социальных программ. С каждым годом оно становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество мест», — добавил Загрутдинов.