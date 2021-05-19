РИАМО - 19 мая. Шесть посетителей отравилась хлором в банном комплексе на юго-западе города, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ночь с 8 на 9 мая шесть молодых людей посетили банный комплекс на улице Веневская. Во время визита они почувствовали сильный запах хлора, в итоге им стало плохо, а одной женщине потребовалась медпомощь.

При проверке планируется установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства, включая безопасность оказываемых населению услуг.

Вопрос о мерах прокурорского реагирования планируется принять по итогам проверки.