РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мая. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин поручил управляющей компании за две недели привести в порядок дом №16 в микрорайоне Белая Дача, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее жители дома обратились к главе на личном приеме с просьбой проверить качество выполняемой работы управляющей компании «Котельники». Жигалкин дал ряд поручений УК, которые должны были быть выполнены. Глава снова встретился с жителями.

Данный дом входит в программу ремонта по замене лифтов. Жигалкин лично осмотрел дом и остался недоволен работой УК. Жители рассказали, что указанные главой поручения не выполнили: остались ямы в палисадниках, в подъездах на информационных щитах отсутствовала актуальная информация. Помимо этого, жители пожаловались на высокую сумму в ЕПД за май.

Вместе с жителями Жигалкин дал повторное поручение сроком на две недели по приведению дома №16 в надлежащий вид. Также он поручил проконтролировать выполнение перерасчета в квитанциях за июнь.