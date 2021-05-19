РИАМО - 19 мая. В районе Митино в столице в составе спорткомплекса появится первый биатлонный тир, также там будет сделан универсальный спортивный зал, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новый спортивный комплекс откроется по адресу: улица Барышиха, 35, в Северо-Западном округе столицы. Он будет оснащен первым для Москвы биатлонным тиром на 50 м для стрельбы из малокалиберных винтовок», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на текущий момент работы на объекте завершены. Итоговую проверку провел Мосстройнадзор. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию во II квартале 2021 года.

Бочкарев отметил, что в трехэтажном здании также будут находиться универсальный спортивный зал для занятий волейболом, гандболом, бадминтоном, большим теннисом, мини-футболом и иными командными видами спорта. Кроме того, здесь разместится административно-бытовая часть.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что основной задачей спорткомплекса является популяризация занятий детей биатлоном, лыжами, спортивным ориентированием и другими видами спорта. Тренировками детей займутся олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Это делается для того, чтобы в будущем воспитанники показывали самые высокие результаты. В основание комплекса заложили капсулу с письмом для будущих спортивных поколений.

По словам Загрутдинова, для того, чтобы передвижение маломобильных граждан было удобным, в комплексе установили пандусы и лифты. Кроме того, здесь имеются тактильные указатели.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый специализированный спорткомплекс для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Коломенском проезде.

Собянин отметил, что в мегаполисе возводится много спортивных сооружений. Так, за последние годы в городе было возведено порядка 145 крупных спортобъектов, к которым относятся бассейны, ледовые арены, футбольные поля и другие.

Мэр подчеркнул, что новый спортивный объект создавался для людей с ограниченными возможностями. Там спортсмены-инвалиды и москвичи с ограниченными возможностям смогут заниматься плаванием, баскетболом, волейболом, а также на тренажерах.