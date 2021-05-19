РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Подольские спортсмены стали призерами Кубка Московской области по армрестлингу, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В спорткомплексе «Подолье» 15 мая прошел ежегодный Кубок Московской области по армрестлингу, посвященный памяти заслуженного тренера России Павла Живоры. Турнир собрал более 180 человек из 14 команд Московской области и Москвы.

Призерами стали и подольские спортсмены. Второе место занял Андрей Юньков, а третье - Дмитрий Волков. Среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата победила Екатерина Широкова, на втором месте Араик Гаспарьян, на третьем - Татьяна Вязьмитина.