РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. В городском округе Люберцы 635 стационарных объектов торговли внесены в мобильное приложение для контроля их содержания, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С помощью специального мобильного приложения мы можем отслеживать состояние внешнего облика магазинов, контролировать содержание прилегающей территории в чистоте и порядке. После проверки 203 объектов из 635 внесенных в приложение был выявлен ряд нарушений, который уже устранен. Мониторинг содержания остальных торговых точек будет продолжен», – сказал Ружицкий.

По его словам, во время проверки торговых объектов наибольшее количество нарушений было связано с размещением незаконной рекламы и объявлений. 38 нарушений зафиксировано в связи с неубранным мусором, еще 19 – с граффити. Также обнаруженные недоработки касались повреждений входных групп и фасадов объектов торговли.