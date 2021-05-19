«Ежедневно проверяем состояние контейнерных площадок, в округе их 1 812, в том числе на территории СНТ – 40. Одной из причин несвоевременного вывоза ТКО во дворах жилых домов остается парковка личного транспорта возле контейнерных площадок. Для борьбы с недобросовестными автовладельцами применяем разные меры. В частности, с 1 января 2021 года установили более 150 антипарковочных ограждений», – сказал Ружицкий.