РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. С начала 2021 года возле контейнерных площадок на территории городского округа Люберцы установили более 150 антипарковочных ограждений, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Он назвал парковку личного транспорта возле контейнерных площадок одной из причин несвоевременного вывоза отходов.
Кроме того, за неправильную парковку автовладельцам выписывают штрафы, эвакуируют личный транспорт, который мешает проезду спецтехники.
«Эта работа дает результаты, будем ее продолжать», – уточнил Ружицкий.
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