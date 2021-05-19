РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мая. В среду в Котельниках прошел очередной рейд, направленный на проверку правил безопасности дорожного движения, выявили почти 50 административных правонарушений, сообщает пресс-служба администрации округа.

В нем приняли участие сотрудники Котельниковского отдела полиции, ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» и управления государственного автодорожного надзора Московской области. Рейд проходил на пересечении 2-го Покровского проезда и улицы Кузьминской. Также дополнительно сотрудники проверили торговые ряды, расположенные у домов на улице Кузьминской.

Всего сотрудники проверили 79 водителей. В отдел полиции доставили 29 человек, выявили 46 нарушений административного законодательства и эвакуировали 17 автомобилей.