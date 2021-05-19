РИАМО - 19 мая. В Московской области планируется увеличивать количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ребята из Подмосковья завоевали 30 дипломов победителей на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Регион второй год подряд показывает лучшую динамику в России. Всего у областной команды по результатам состязаний 183 диплома – вдвое больше, чем год назад.

«Следующая наша задача – увеличивать число победителей и призеров. Этим занимаются педагоги, и вы тоже заряжайте своим энтузиазмом тех, кто хочет добиться успеха, реализовать себя. Я не сомневаюсь, что вы поступите в лучшие вузы страны. Самое главное – и там стать лучшими. Тем самым вы сильнее сделаете себя, сильнее сделаете своих преподавателей», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе общения с ребятами.

Дипломы олимпиады действуют четыре года, они дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. Школьники, которые приняли участие в заключительном этапе, получают по 100 тыс. рублей, призеры – по 300 тыс. рублей, победители – по 500 тыс. рублей.

«Я победил на олимпиаде в дисциплине «право». У меня была отличная подготовка, поэтому было не сложно. Учусь в 10 классе, хочу поступить в МГУ на юридический факультет, а в дальнейшем – стать судьей», – рассказал Андрею Воробьеву учащийся гимназии №3 им. Данилиной в Королеве Никита Халиков.

11-классник из гимназии им. Е.М. Примакова Илья Гриценко – единственный из Подмосковья, кому удалось в этом году победить сразу по трем предметам: английскому и русскому языкам, а еще обществознанию.

«Я готовился в основном с помощью образовательных программ регионального центра «Взлет». Мне повезло, что родители отдали меня в школу английского языка, я получил очень хорошую базу. А далее с моими академическими интересами совпали мои хобби – это видеоигры и общение в интернете. Для этого мне нужно было знать английский язык, так что мне удалось совмещать приятное с полезным», – сказал Гриценко.

Он отметил, что планирует поступать на лингвистический факультет, скорее всего в МГУ.