РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. Люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко отметил недостатки в межведомственном взаимодействий правоохранительных и надзорных органов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Накануне под руководством Девятко состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросу работы по выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию преступлений и правонарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Девятко указал на необходимость усиления борьбы с нарушениями законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса. На поднадзорной территории расположено свыше 150 таких предприятий. Однако выявляемость преступлений и правонарушений в названной сфере как со стороны прокуратуры, так и правоохранительных органов остается крайне низкой.

Девятко также отметил недостатки в организации межведомственного взаимодействия правоохранительных и надзорных органов.

По итогам анализа материалов координационным совещанием разработан комплекс конкретных мер по достижению намеченных целей и повышению результативности работы правоохранительных органов и прокурорской деятельности в указанной сфере.