РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. В арт-квартале на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики музыкальная группа Би-2 сняла клип на новую песню «Нам не нужен герой», сообщается в Instagram-аккаунте учреждения «Фабрика 1830».

«Фабрика» - арт-квартал на территории легендарной Балашихинской хлопкопрядильной Фабрики, основанной в 1830 году князем Иваном Трубецким. В процессе ревитализации краснокирпичная мануфактура сохранила свою аутентичную атмосферу и наполнилась новым содержанием, став эпицентром культурной жизни городского округа.

«Легенды русского рока на «Фабрике 1830». 11 мая на фабрике проходили съемки клипа группы Би-2 на песню «Нам не нужен герой». Это было что-то грандиозное! На наших глазах творилась история. С нетерпением ждем выхода релиза в середине июня», - говорится в сообщении.