РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Сотрудники ГИБДД Подольска оштрафовали четырех водителей за нарушение правил перевозки детей, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску в среду провел оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда были выявлены четыре водителя, нарушившие требования к перевозке детей. Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Водителей округа попросили не пренебрегать правилами безопасной перевозки детей в транспортном средстве и беречь юных пассажиров.