РИАМО - 19 мая. Согласно данным биржы Binance, цена биткоина в среду опустилась ниже отметки 35 тыс. долларов впервые со 2 февраля 2021 года, передает Газета.ru.

По состоянию на 16:00 по московскому времени стоимость криптовалюты упала на 20,4%, до 34,9 тыс. долларов. При этом самая низкая цена за сутки достигала 34 488 долларов.

Тем временем портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, сообщает, что эта цифровая валюта дешевеет на 24,3%, до 33 тыс. долларов.

Падение биткоина началось после того, как американский бизнесмен Илон Маск заявил, что добыча этой криптовалюты вредна для окружающей среды, а его компания более не будет принимать биткоины в качестве оплаты за машины Tesla.