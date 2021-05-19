РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. Пять команд из подмосковной Балашихи в среду поучаствовали в экологическом квесте Ecoschool в Гидрометеорологическом техникуме, ребята проверили свои знания о природе и способах, которые помогают ее сберечь, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Среди участников квеста – воспитанники детдома «Непоседы», члены Молодежного парламента, молодогвардейцы, студенты Гидрометтехникума, волонтеры движения «Зеленая волна Балашихи». Выбрать команду-победителя предстояло жюри, членами которого стали депутат Мособлдумы Николай Черкасов, советник министра региона по социальным коммуникациям Евгений Кулаков, председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Участники игры прошли девять «станций» квеста, на каждой из которых выполнили задания на экологическую тему. В результате ярче всех блеснули своими экознаниями волонтеры «Зеленой волны Балашихи». Они стали победителями игры. Второе место заняла команда Молодежного парламента, а бронза досталась воспитанникам детского дома «Непоседы».

По словам Черкасова, форма мероприятия была выбрана правильно. Она привлекает молодежь и помогает обратить ее внимание на тему экологии, которая сегодня как никогда актуальна, особенно для Московской области и Балашихи.

«Именно здесь начиналась работа по внедрению современных технологий по утилизации твердых коммунальных отходов. Это стало возможно благодаря усилиям губернатора региона Андрея Воробьева, экологическим инициативам Мособлдумы. В результате все 39 мусорных полигонов Подмосковья закрыты, создается инфраструктура для переработки отходов», – подчеркнул Черкасов.