РИАМО - 19 мая. Щербинский районный суд приговорил 27-летнего жителя столицы Никиту Енина к девяти годам колонии за убийство 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой в новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Убийство произошло в гостинице Vnukovo Village в июле 2019 года. Тело задушенной девушки обнаружил персонал отеля в ванной номера при утреннем обходе.

Оперативники вычислили и задержали убийцу через два дня – им оказался москвич Никита Енин. Как выяснилось позже, Альбина была его возлюбленной, а причиной расправы стала ревность.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве сообщили, что следователи провели более десяти судебных экспертиз, в том числе генетическую и психолого-психиатрическую.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.