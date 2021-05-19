РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Жителей Подольска приглашают в Климовский историко-краеведческий музей посетить выставку «На смену старшим…» о первых климовских пионерских отрядах, сообщается на странице «Мбу Икм» в соцсети «ВКонтакте».

На выставке представлены редкие экспонаты: пионерская форма образца 1929 года, предметы пионерской атрибутики, фотографии из фондов музея. Можно заказать индивидуальную или коллективную лекцию по выставке с показом видео, окунуться в прошлое, узнать историю возникновения и развития пионерской организации.

Задать вопросы или заказать лекцию по выставке можно по телефону: 8(496)762-80-04.