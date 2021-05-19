РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мая. В Королеве в 2022 году очистят 25 км русла реки Клязьмы в рамках региональной программы «100 прудов и озер», сообщил глава города Александр Ходырев в ходе отчета.

Ходырев в среду отчитался перед жителями о проделанной работе. На встрече присутствовали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, депутаты Госдумы Сергей Пахомов и Денис Кравченко, Мособлдумы и городского совета, члены Общественной палаты, сотрудники градообразующих предприятий.

Единственная река в Королеве превратилась в место сброса мусора и отдыха нетрезвых компаний.

«Благодаря поддержке губернатора Подмосковья наш город включен в новую региональную программу «100 прудов и озер». Хочу сообщить сегодня нашим жителям, что в 2022 году мы планируем начать очистку 25 км русла реки Клязьмы», - сказал Ходырев.

В летние месяцы коммунальщики вывозят тонны мусора с берега реки после отдыхающих. Глава города призвал жителей беречь природу, уносить с собой мусор после отдыха и уважать результаты труда горожан, которые активно участвуют в субботниках.