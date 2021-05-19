РИАМО - 19 мая. В Центральной городской клинической больнице подмосковного Реутова прошел День донора, участниками акции стали 48 человек, собрано свыше 20 л крови и плазмы, сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«День донора проходит в нашей больнице регулярно, и мы приглашаем присоединиться к этой очень важной и нужной акции всех желающих. Всегда напоминаем жителям о ряде противопоказаний – донор должен быть старше 18 лет, весить более 50 кг, не иметь инфекционных заболеваний», – сказал главврач ЦГКБ Александр Алексеев.

Благодаря почти 50 донорам специалистам удалось собрать более 20 л крови.

«Доноры нашего города всегда готовы помогать в сложной ситуации. Даже во время самых серьезных ограничительных мер станция переливания крови не пустовала, неравнодушные жители продолжают приходить и сдавать кровь. Спасибо им за доброе дело!» - отметил Каторов.

Сдать донорскую кровь и ее компоненты в Московской области может любой желающий, не имеющий противопоказаний. Для удобства жителей региона Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.