РИАМО - 19 мая. В 2021 году в столице построят пять ледовых дворцов и два футбольных поля, также возведут центр автомобильного спорта, легкоатлетический манеж и другие объекты, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы продолжаем активно заниматься строительством и реконструкцией объектов спортивной инфраструктуры Москвы. В этом году, например, в столице планируется ввести более 20 объектов спорта, включая два футбольных поля в Ясеневе и Зеленограде, а также пять ледовых дворцов», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что ледовые дворцы появятся в районах Покровское-Стрешнево, Солнцево, Ново-Переделкино, Марушкинское и Некрасовка.

Бочкарев добавил, что в 2021 году в городе также построят легкоатлетический манеж, центр автомобильного спорта, ВМХ-велодром и другие объекты.

Заммэра отметил, что с начала года в Москве ввели в строй шесть объектов спортивной инфраструктуры общей площадью 23 тыс. кв. м. Три из них возвели за счет инвесторов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин осмотрел новый специализированный спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Коломенском проезде. Градоначальник отметил, что в городе строят достаточно много спортивных сооружений. За последние годы возвели около 145 крупных спортивных объектов: бассейнов, футбольных полей, ледовых арен и других.

Собянин добавил, что достаточно много людей с ограниченными возможностями, для которых нужно обеспечивать доступность в таких спортивных сооружениях. Мэр отметил, что новый спорткомплекс в Коломенском проезде как раз позволит и спортсменам-инвалидам, которые занимаются на регулярной основе, и всем желающим москвичам, у которых ограничены возможности здоровья, заниматься волейболом, плаванием, баскетболом, заниматься на тренажерах.

Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>