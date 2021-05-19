РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мая. Школу на 825 мест построят в районе улицы Академика Легостаева в Королеве, сообщил глава города Александр Ходырев.
Ходырев в среду отчитался перед жителями о проделанной работе. На встрече присутствовали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, депутаты Госдумы, Мособлдумы и городского совета, члены Общественной палаты, сотрудники градообразующих предприятий.
Освещая тему образования в Королеве, глава отметил, что школы города традиционно занимают лидирующие позиции и входят в число сильнейших в Московской области и России. В апреле открылась новая пристройка к школе №20.
Также ведется работа по проекту строительства школы в микрорайоне Текстильщик.
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