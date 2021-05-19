РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мая. В Королеве за последние 6 лет более 90 детей-сирот обеспечили собственным жильем, сообщил глава города Александр Ходырев во время отчета.

Ходырев в среду отчитался перед жителями о проделанной работе. На встрече присутствовали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, депутаты Госдумы, Мособлдумы и городского совета, члены Общественной палаты, сотрудники градообразующих предприятий.

«Долгое время в Королеве не решался вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2014 по 2020 годы благоустроенное жилье получил 91 ребенок. Конечно, мы будем продолжать эту важнейшую работу. В текущем году квартиры получат 14 ребят, в 2022 – еще 9 ребят», – сказал Ходырев.

Он также добавил, что внеурочная деятельность всех школьников в Королеве станет более интересной. Уже сегодня в школах уделяется внимание современным методам дополнительного изучения математики, логики, предпринимательской грамотности, языков программирования.