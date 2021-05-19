РИАМО - 19 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство учебного корпуса в рамках образовательного кластера на базе Физтех-лицея в Долгопрудном и вместе с учащимися заложил капсулу в основание общежития, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В капсуле заложено послание в 2051 год.

«Желаю найти и раскрыть в этих стенах самые яркие таланты, внедрить их на благо нашей страны и прогресса», - такие слова я написал в этом послании. У нас реализуются два больших президентских проекта, будут две школы-флагмана с высоким качеством образования. Нас поддержали президент и правительство РФ, выделены средства, и через 2 года в Физтех-лицее будет учиться вдвое больше детей», — сказал Воробьев.

Он добавил, что образование имеет стратегическое значение для России. Воробьев также выразил надежду, что в образовательный кластер будут привлекать самых талантливых преподавателей и учеников.

Кластер в Долгопрудном создают по типу центра «Сириус» в Сочи. На территории Физтех-лицея появятся учебный корпус на 425 мест, кампус для проживания на 200 человек, детский технопарк.

«Здесь будет собираться интеллектуальная, мотивированная молодежь, чтобы генерировать новые идеи, проекты. Сейчас у нас учатся ребята из 47 регионов. Выпускники в основном поступают в Физтех, но также в Высшую школу экономики, МГУ, МГТУ, МГИМО, медицинские вузы, военные академии. Они получают абсолютно разностороннее образование», — рассказала директор Физтех-лицея Марина Машкова.

Двухэтажный кампус предназначен для проживания иногородних детей 7-11 классов. Все номера двухместные, они оснащены мебелью и санузлами. Из кампуса можно будет перейти в четырехэтажное здание технопарка. Там будут учебные аудитории, театральная студия, инженерные мастерские, полигон для демонстрационных мероприятий и апробаций изделий, коворкинг, студии звуко- и видеозаписи, музей, помещения робототехники, лаборатории, экспериментальная агрозона, оранжерея, планетарий.

Школа в рамках образовательного кластера на базе Физтех-лицея появится в 2022 году, кампус и технопарк для одаренных детей планируют открыть в 2023 году.

Еще один образовательный кластер в Подмосковье появится в Одинцовском округе. Это будет кластер гуманитарного профиля, его создадут на базе Областной гимназии им. Примакова.

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