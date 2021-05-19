РИАМО - 19 мая. Программу кешбэка на детский туризм на территории России планируют запустить 25 мая, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что программу кешбэка на туристические поездки по России для учащихся нужно расширить на весь год.

Претендовать на поддержки смогут около 357 тыс. российских детей. Дату начала программы сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Депутат госдумы Роман Романенко также предлагал ввести меры поддержки на туризм для пенсионеров.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по РФ стартовала в 2020 году. Граждане уже приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что программу туристического кешбэка продлили для россиян до конца 2021 года.

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