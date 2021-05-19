РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мая. В Королеве до конца 2022 года отремонтируют поликлиники в микрорайонах Юбилейный и Первомайский, сообщил глава города Александр Ходырев во время отчета.

Ходырев в среду отчитался перед жителями о проделанной работе. На встрече присутствовали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, депутаты Госдумы, Мособлдумы и городского совета, члены Общественной палаты, сотрудники градообразующих предприятий.

В своем отчет глава отметил, что в этом году после капитального ремонта пациентов примут обновленные поликлиники в филиалах «Костино» и «Текстильщик», инфекционный корпус стационара городской больницы.

«В государственную программу Московской области «Здравоохранение Подмосковья» включено проведение капитального ремонта еще двух поликлиник: филиала «Юбилейный» и филиала «Первомайский» с применением новых современных стандартов. По этим поликлиникам уже объявлены аукционы, завершение работ планируется в 2022 году», - сказал Ходырев.

Также проходит государственную экспертизу проект капитального ремонта стационара филиала «Костинский» для последующего включения в госпрограмму.

Ходырев добавил, что в городе планируется строительство новой поликлиники на улице Циолковского. Поликлиника будет смешанного типа, принимать и взрослых и детей. Она будет рассчитана на 1 тыс. посещений в смену и оснащена собственным клинико-диагностическим центром.