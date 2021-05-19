РИАМО - 19 мая. Глава Мытищ Виктор Азаров проверил ход реконструкции центрального парка культуры и отдыха, которая началась две недели назад. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

На данный момент полностью демонтировано старое дорожное покрытие, на 80% выполнена тротуарная сеть, сделано плиточное мощение, ведутся работы по устройству линий уличного освещения – все старые опоры уберут, воздушных линий электроосвещения больше не будет.

«Через два-три дня приступим к мощению зоны около ДК «Яуза» и строительству перголы, подрядчиком уже закуплены материалы», – рассказал директор МКУ «УКС ЖКХ» Иван Яськив.

Это будет затененная зона отдыха с кафе и парковкой для велосипедов. Некоторые элементы благоустройства – плитка, освещение и другие – будут такими же, как в Москве. В парке будет устроен бетонный скейт-парк, состоящий из 17 типов модульных элементов, которые рассчитаны на разные уровни мастерства спортсменов. Преимущества бетонной конструкции – продолжительный срок службы, простота эксплуатации, большие возможности для создания сложных геометрических форм.

Глава городского округа Мытищи напомнил, что крупномасштабное благоустройство центрального парка было проведено порядка 18 лет назад. Но время делает свое дело.

«Так как это основная точка притяжения для наших горожан, мы приняли решение провести масштабную реконструкцию, – сказал Виктор Азаров. – Фактически мы делаем новый парк. Под замену пойдут малые архитектурные формы, появятся новые элементы. Первый этап – благоустройство территории, прилегающей к ДК «Яуза», которое завершится в сентябре. Работы ведутся на деньги Московской области с софинансированием округа. В следующем году планируем привлечь инвесторов».