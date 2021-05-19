РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. В подмосковных Люберцах могут уволить водителя маршрута №30, который высадил несовершеннолетних и сменил маршрут, сообщили «РИАМО в Люберцах» в управлении транспорта и организации дорожного движения администрации округа.

Инцидент произошел 17 мая. Водитель маршрута №30 из-за севшей не на ту маршрутку пожилой пассажирки сменил маршрут. Когда 16-летняя девочка стала возмущаться, так как ей нужно было отвезти трехлетнюю сестру в детсад, он высадил их. У малышки случилась истерика.

В управлении уточнили, что заявительница не смогла указать точное время инцидента, в связи с чем не удалось найти конкретного водителя. Водитель, которого опросили, отрицает данный факт. Но ему объявили выговор и отстранили от работы на момент разбирательства.

Если подтвердится, что именно этот водитель высадил детей, его уволят.