РИАМО - 19 мая. В центральной библиотеке им. А.П. Чехова в Серпухове прошло занятие православного лектория на тему «Русь святая, храни веру православную», посвященное 800-летию со дня рождения Александра Невского, занятие посетили учащиеся Губернского колледжа, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

Александр Невский известен, прежде всего, как успешный военачальник, не проигравший ни одного сражения. На занятии православного лектория говорили о том, что святой благоверный князь Невский выиграл главное сражение - сражение за свою душу и души православных людей.

Выдающийся полководец и тонкий дипломат Александр Невский вел государственную политику, направленную на сохранение Руси, православия и русской культуры. Храбрость, рассудительность, взвешенный подход в политике основывались у него на глубоком личном христианском благочестии.

Невского также называют заступником народа. Его признали святым сразу после того, как он скончался в 1263 году. В 1547 году было установлено общерусское церковное празднование в честь Невского.

Образ благоверного Александра Невского, мужественного воина и заступника Руси, стал достоянием русской культуры.