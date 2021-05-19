РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. В подмосковном Подольске на проспекте Ленина обновят покрытие детской площадки и установят два новых игровых модуля по просьбе жителей, сообщил депутат Подольского горсовета Сергей Кулев.



Депутат встретился с представителями управляющей компании ООО «РЭО» и жителями дома на проспекте Ленина, 8 по вопросу установки новой детской площадки или ее обновления и приведения в надлежащий вид. Несколько недель назад жители обратились к Кулеву на депутатском приеме с просьбой обновить площадку. В обращении указали, что ей уже более 10 лет. Затем Кулев лично осмотрел площадку.

«На встрече главный инженер управляющей компании ООО «РЭО» Вадим Кривовяз предложил заменить покрытие детской площадки на резиновое площадью 300 кв м, соответствующее нормам техники безопасности. Также договорились на установку двух новых игровых модулей на детской площадке», - написал Кулев в своем Instagram-аккаунте.