РИАМО - 19 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый специализированный спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который построили по адресу: Коломенский проезд, д. 15А на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

С 2011 года в мегаполисе построили 140 крупных комфортных спортобъектов. Но городу также нужен был такой объект, который подойдет маломобильным жителям Москвы.

«Например, для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность тренировок спортсменов-паралимпийцев или специализированные занятия лечебной физкультурой. Мы такой спорткомплекс построили в Коломенском проезде. В ближайшее время он начнет работу, и, уверен, станет родным домом для тысяч сильных духом людей», – сказал Сергей Собянин.

Строительство комплекса начали в 2012 году в районе Нагатино-Садовники. В двухэтажном здании площадью 5,4 тыс. кв. м создана 100% безбарьерная среда. У входа организована зона мойки инвалидных колясок. Здание имеет узнаваемый желтый цвет, который использован и в навигации. Этот цвет традиционно используется для обозначения объектов для маломобильных граждан.

В новом комплексе находятся: крытый бассейн с устройством для входа в воду, малый терапевтический бассейн, зона гидромассажа, финские сауны в раздевалках. Также в здании есть универсальный спортивный зал для занятий по бадминтону, баскетболу, бочче, волейболу сидя, гандболу, настольному теннису и другим дисциплинам.

Для спортсменов с ограниченными возможностями будет доступен тренажерный зал для силовых тренировок, зал для суставно-мышечной и двигательной реабилитации – с современными пневматическими тренажерами, специальный реабилитационный тренажер DAVID, зал для игры в шашки и шахматы, а также кафе.

Некоторые тренажеры оснащены программным обеспечением с биологической обратной связью, которая тестирует организм спортсмена и позволяет определить рекомендации для тренировок.

На прилегающей территории сделали парковку, посадили более 300 деревьев, поставили скамейки, навесы и урны.

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