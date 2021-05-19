РИАМО - 19 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый специализированный спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который построили по адресу: Коломенский проезд, д. 15А на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
С 2011 года в мегаполисе построили 140 крупных комфортных спортобъектов. Но городу также нужен был такой объект, который подойдет маломобильным жителям Москвы.
Строительство комплекса начали в 2012 году в районе Нагатино-Садовники. В двухэтажном здании площадью 5,4 тыс. кв. м создана 100% безбарьерная среда. У входа организована зона мойки инвалидных колясок. Здание имеет узнаваемый желтый цвет, который использован и в навигации. Этот цвет традиционно используется для обозначения объектов для маломобильных граждан.
В новом комплексе находятся: крытый бассейн с устройством для входа в воду, малый терапевтический бассейн, зона гидромассажа, финские сауны в раздевалках. Также в здании есть универсальный спортивный зал для занятий по бадминтону, баскетболу, бочче, волейболу сидя, гандболу, настольному теннису и другим дисциплинам.
Для спортсменов с ограниченными возможностями будет доступен тренажерный зал для силовых тренировок, зал для суставно-мышечной и двигательной реабилитации – с современными пневматическими тренажерами, специальный реабилитационный тренажер DAVID, зал для игры в шашки и шахматы, а также кафе.
Некоторые тренажеры оснащены программным обеспечением с биологической обратной связью, которая тестирует организм спортсмена и позволяет определить рекомендации для тренировок.
На прилегающей территории сделали парковку, посадили более 300 деревьев, поставили скамейки, навесы и урны.
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