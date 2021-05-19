РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мая. Доля малого предпринимательства в подмосковном Королеве составляет 33%, сообщил глава города Александр Ходырев.

Глава Королева Александр Ходырев в среду отчитался перед жителями о проделанной работе. На встрече присутствовали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, депутаты Госдумы, Мособлдумы и городского совета, члены Общественной палаты, сотрудники градообразующих предприятий.

В своем отчете глава отметил, что бюджет 2020 года составил 8 млрд 350 млн рублей и с 2014 года вырос более чем в 2 раза. Объем инвестиций в основной капитал составил 10,5 млрд рублей, планируется, что в 2021 году этот показатель достигнет значения 12,3 млрд рублей.

«Сегодня мы активно работаем над снятием барьеров для развития малого бизнеса, по которому пандемия ударила жестко, но он выстоял. Доля малого бизнеса в Королеве составляет 33%, в Московской области - 30%», - сказал Ходырев.

Он добавил, что среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в прошлом году, несмотря на кризис пандемии, выросла по сравнению с 2019 годом на 5%, составив 72 тыс. 388 рублей.

Ходырев отметил, что в период пандемии центр занятости Королева принял в 8 раз больше заявок, в том числе в онлайн-режиме.