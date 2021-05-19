РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Биографии более 2 тыс. жителей подмосковного Краснгорска вошли в первый том книги о подвигах героев Великой Отечественной войны, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Презентация книги «Они вернулись с Победой» состоялась в Совете ветеранов округа в среду.

«Почти 5 лет кропотливой работы позади. Более 2 тыс. биографий красногорцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, вошли в первый том», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Глава округа пояснил, что книга вышла в свет в год 75-го юбилея Великой Победы, но из-за пандемии коронавируса торжественную церемонию пришлось перенести.

«Главное, что она состоялась – с приглашенными гостями, детьми, внуками и правнуками ветеранов. Благодарю Совет ветеранов и всю редколлегию за огромный труд и уникальную летопись, которой будут гордиться потомки. С нетерпением ждем выхода второго тома книги, как и прежде окажем всю необходимую поддержку», - заключил Спасский.