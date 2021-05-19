РИАМО - 19 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил педагогов, которые подготовили призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, и самих учеников, занявших призовые места на олимпиаде.

Губернатор напомнил, что школьники из Подмосковья в этом году выиграли в два раза больше наград на Всероссийской олимпиаде. Призерами стали 183 ученика из Подмосковья, победителями – 30 учеников.

«Хочу поблагодарить педагогов, учителей, которые ребят подготовили, и самих ребят за их усердие, старание и желание быть лучшими. Вы все поступаете в ведущие вузы страны и имеете амбиции, подкрепленные знаниями», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Он добавил, что школьники всегда могут рассчитывать на поддержку и помощь.

«Желаю всего самого хорошего, чтобы заветные мечты сбылись. Все в ваших руках!» — заключил губернатор.

В этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 183 ученика из Московской области получили дипломы. Больше всего дипломов у команды Подмосковья по физике - 24, астрономии – 23 и истории - 15.

183 ученика из Подмосковья получили дипломы на последнем этапе Всероссийской олимпиады>>