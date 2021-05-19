РИАМО - 19 мая. Все владельцы электромобилей в столице могут парковать свои транспортные средства бесплатно, так в городе поддерживают распространение экологичного транспорта, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Также владельцы электромобилей не платят транспортный налог и бесплатно заряжаются на городских АЗС.

С начала 2021 года на платных парковках около 10 тыс. раз остановились 1,1 тыс. электромобилей. Чаще всего паркуются такие машины, как Nissan LEAF, Tesla Model S, Mitsubishi i MiEV. Реже всего можно увидеть TH!NK City.

Весной нынешнего года на улице Бахрушина в Москве начала работать первая станция для зарядки электромобилей, которую можно забронировать заранее.

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