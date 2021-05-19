РИАМО - 19 мая. Жители Барвихи подмосковного Одинцовского округа поддержали концепцию развития поселка. Финансирование всех работ будет вестись за счет масштабного проекта государственно-частного партнерства. Об этом сообщил начальник территориального управления Одинцовского округа, городских округов Власиха, Краснознаменск комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Кирилл Завражин.

До 2023 года в Барвихе планируется расселить ветхое жилье, построить новые муниципальные детский сад и спортивный комплекс, которые будут доступны для всех жителей, а также провести реконструкцию устаревшей канализационно-насосной станции.

После окончания строительства новых домов в Барвихе откроются такие объекты сферы услуг, как аптеки, кафе и магазины, о нехватке которых жители поселка писали в обращениях на имя главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова.

«Я поддерживаю генплан и развитие поселка. Нам нужен новый современный ФОК, детский сад, благоустроенный парк. Также для меня важно расселение ветхих домов №№6 и 8. Многие люди здесь до сих пор живут в коммуналках. Моя семья проживает в отдельной квартире, но состояние дома не позволяет даже сделать нормальный ремонт», - сказала жительница поселка Мария Бессонова.

Концепция развития поселка была представлена в рамках публичных слушаний по проекту генерального плана всего Одинцовского городского округа. Собрание прошло 18 мая в местном культурно-досуговом центре. Жители Барвихи высказали разные точки зрения относительно реализации проекта, при этом значительная часть граждан отметили необходимость развития инфраструктуры поселка.

«Сегодня в зале разные люди, имея возможность контактировать с одними людьми, с другими людьми вижу, что в поселке необходимо добавить больше мест в детских садах, в спортивных объектах. Поэтому Барвиха должна развиваться», - подвел итоги слушаний депутат совета депутатов Одинцовского округа Станислав Улитин.

Публичные слушания по проекту генплана Одинцовского округа проходят с 23 апреля по 16 июля. Всего запланировано 240 собраний, которые состоятся во всех населенных пунктах муниципалитета. Помимо очной формы участия, жители могут направить свои предложения в почтовом отправлении в адрес администрации Одинцовского городского округа, а также через портал госуслуг Московской области или на электронную почту муниципальной администрации.​