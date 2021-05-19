РИАМО - 19 мая. В доме правительства Московской области воспитатели детских садов получили сертификаты на жилье по программе «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.
Она добавила, что в этом году всего будет выдано 365 сертификатов на социальную ипотеку, из них 40 - воспитателям.
На церемонии также присутствовала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Программа «Социальная ипотека» появилась по инициативе губернатора Московской области в 2016 году. С начала ее реализации порядка 2 тыс. разных специалистов получили субсидии на покупку жилья.
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