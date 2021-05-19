РИАМО - 19 мая. В среду после продолжительной болезни скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщил муж актрисы, она уже три года страдала онкологией. Пока неизвестно, где и когда будет похоронена артистка.

Проценко попала на роль Мальвины случайно. Как она сама рассказывала, ассистент режиссера «Приключений Буратино» познакомился с ней в поезде и предложил пройти пробы на роль девочки с синими волосами. Позже режиссер Леонид Нечаев утвердил ее на роль.

Актрисе в этом году исполнилось 53 года.