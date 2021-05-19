РИАМО - 19 мая. В Подмосковье утвердят стандарт благоустройства территорий около мини-детсадов, рядом с ними должны быть парковки и безопасные проходы, сообщила заместитель директора Регионального центра благоустройства Московской области Евгения Масляева.
Она уточнила, что мини-детсады должны быть обеспечены местом для подъезда кареты скорой помощи и машины с продуктами. Также необходимо предусмотреть пространство для парковки автомобилей родителей и безопасный проход для прогулок.
Как отметил первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн, стандарт разработают для мини-садов, которые открываются в перепрофилированных помещениях в жилых домах или в помещениях коммерческой недвижимости.
«Однако большинство мини-садов располагаются или на территории образовательной организации или в непосредственной близости», - добавил Бронштейн.
До конца 2023 года в Подмосковье планируют создать более 60 мини-садов для детей. Дошкольные объекты открывают на первых этажах жилых домов, а также в нежилых муниципальных зданиях.
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